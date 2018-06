Hennigsdorf

Eine 28-jährige Rumänin hat am vergangenen Freitagvormittag in der Choisy-le-Roi-Straße in Hennigsdorf versucht, auf betrügerische Art an mehrere Tausend Euro eines Mieters zu erlangen. Bereits am Vortag hatte ein 78-jähriger Mann der 28-Jährigen offenbar eine größere Summe Bargeld ausgehändigt. Nach Auskunft der Polizei variieren die Gründe, mit denen versucht wird, an Finanzmittel zu gelangen. Beispielsweise werde vorgegeben, Geld für eine dringende Arztbehandlung oder die Heimreise zu benötigen.

Gesundheitliche Probleme vorgetäuscht

In dem konkreten Fall wollte die 28-Jährige am Folgetag einen weiteren Geldbetrag abholen und wurde in der Wohnung von Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Im Gewahrsam der Polizeiinspektion täuschte die 28-jährige Rumänin augenscheinlich Schmerzen und Atemnot vor und wurde deshalb unter Bewachung von Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. Als die dortigen Untersuchungen keinen Krankheitsbefund ergaben und die Frau zurück in die Polizeiinspektion gebracht wurde, beleidigte sie die zuführende Beamtin auf das Massivste.

Ältere Herren im Visier

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand ist nicht ausgeschlossen, dass die Rumänin weitere Betrugshandlungen, vorrangig zum Nachteil älterer Herren, begangen hat. Hierzu dauern die Ermittlungen an.

Wieder aus dem Gewahrsam entlassen

Aufgrund des Fehlens von Haftgründena wurde die 28-jährige Rumänin nach den Vernehmungen wieder aus dem Gewahrsam der Polizei entlassen. Wegen der Beleidigung der Beamtin wurde ein weiteres Strafverfahren gegen die 28-Jährige eingeleitet.

Von MAZonline