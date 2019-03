Mühlenbeck

In der Nacht zu Montag hörten mehrere Anwohner in Mühlenbeck einen lauten Knall und meldeten der Polizei eine Rauchbildung. Vor Ort konnten die Beamten ein etwa faustgroßes Loch in einem Snackautomaten am S-Bahnhof Mühlenbeck feststellen.

Aus dem Loch sind scheinbar Lebensmittel in unbekannter Höhe entnommen worden. Die Beamten kontrollierten unmittelbar nach der Tat einen BMW, dessen vier Insassen als Tatverdächtige in Frage kamen. Bei der Kontrolle konnten die Beamten mögliche Tatmittel im Fahrzeug feststellen, weshalb die vier polizeilich bekannten Männer vorläufig festgenommen wurden.

Im Rahmen der Vernehmungen waren die Beschuldigten zum Teil geständig und konnten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft am Montagabend Abend wieder entlassen werden. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt, die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Von MAZonline