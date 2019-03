Schildow

Aufgebrochen fanden Besitzer eines VW-Kleintransporters ihr Fahrzeug am Dienstagmorgen in der Bahnhofstraße in Schildow vor.

Werkzeuge aus geparktem Fahrzeug gestohlen

5.40 Uhr wurde der Einbruch bei der Polizei gemeldet. Die bislang unbekannten Täter hatten die Scheibe des Kleintransporters eingeschlagen und anschließend aus dem Fahrzeuginneren verschiedene Werkzeuge entwendet.

Mehrere tausend Euro Sachschaden

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Autoeinbruch samt Werkzeugdiebstahl war nicht der erste – in den vergangenen Tagen wurden bei der Polizei immer wieder ähnliche Vorfälle gemeldet, so erst am Montag in Zehdenick sowie am Sonntag von einer A10-Baustelle bei Oberkrämer.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline