An einer Badestelle im Hennigsdorfer Ortsteil Nieder Neuendorf ist es in der Nacht zu Dienstag gegen 1.20 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen gekommen. Zunächst feierten Schüler ihre bestandenen Prüfungen. Dann kamen ein 17-jähriger Kasache und ein 18-Jähriger hinzu. Der Kasache griff einen der Feiernden an. Ein anderer 17-Jähriger ging dazwischen und versuchte den Streit zu schlichten. Daraufhin schlugen und traten der Kasache und sein Begleiter auf den Streitschlichter ein. Er musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Die hinzugerufenen Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf.

Der 18-jährige Angreifer, der 1,77 Promille hatte, war nach dem Zwischenfall mit einem Opel davongefahren. Er konnte von den Polizeibeamten gestoppt werden. Der junge Mann hatte keine Fahrerlaubnis. An dem Pkw stellten die Beamten frische Unfallspuren fest, die von einer Kollision mit einem Begrenzungsstein an der Badestelle stammten. Der 18-Jährige wird sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Straßenverkehr und Unfallflucht verantworten müssen.

