Schmachtenhagen

Ein 43-Jähriger befand sich am Sonnabend gegen 2.35 Uhr zu Fuß auf dem Weg von einer Feierlichkeit nach Hause, als er in Schmachtenhagen auf der Oranienburger Chaussee unvermittelt mehrfach durch zwei unbekannte männliche Personen ins Gesicht geschlagen wurde. Der Geschädigte erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Gesichtsverletzungen, so dass er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde. Zu den Tatverdächtigen und einer möglichen Motivation liegen aktuell keine Erkenntnisse vor.

Von MAZonline