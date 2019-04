Bernöwe

Feueralarm wurde am späten Dienstagnachmittag (16. April) im Oranienburger Ortsteil Schmachtenhagen ausgelöst. Dort waren bei Bernöwe in der Straße am Schifffahrtsweg gegen 17.50 Uhr rund 80 Quadratmeter Wald und Heide aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Polizei und Feuerwehr weisen auf hohe Waldbrandgefahr hin

Die Kräfte der Oranienburger Feuerwehr eilten zum Brandherd und löschten diesen. Die durch die Flammen angerichtete Schadenshöhe konnte zunächst nicht benannt werden. Polizei und Feuerwehr weisen jedoch auf besonders Vorsicht angesichts der aktuell herrschenden Waldbrandwarnstufe 4 (“Hohe Gefahr“) und dem damit verbundenen Umgang mit Feuer und entzündlichen Materialien hin.

