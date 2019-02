Kremmen

Ein Äthiopier und ein Kameruner lieferten sich bereits am vergangenen Donnerstag – die Polizei teilte das jetzt erst mit – eine Auseinandersetzung. Die endete mit Schnittverletzungen des Äthiopiers und einem blauen Auge des Kameruners. Bei dem Duell im Übergangswohnheim für Asylsuchende in Kremmen erlitt auch ein schlichtender Sudanese auch Schnittverletzungen. Im Rahmen des Polizeieinsatzes wurde der Kameruner in Gewahrsam genommen, da nicht zu erwarten war, dass er sich beruhigen würde. Zur Ursache geben die Beteiligten Geldprobleme an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline