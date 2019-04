Oranienburg

Unter dem Motto „Stoppt den Fahrraddiebstahl! Mein Fahrrad ist registriert!“ können Fahrradbesitzer ihre Räder von der Prävention der Polizei Oberhavel in der ersten Aprilwoche kostenlos codieren lassen. Angeboten wird der Service der Polizei am Freitag, den 5. April, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr auf dem Oranienburger Wochenmarkt in der Bernauer Straße/Ecke Liebigstraße.

Ohne Eigentumsnachweis keine Codierung

Die Polizei weist darauf hin, dass für die Registrierung neben dem Zweirad ein gültiges Ausweisdokument sowie ein Kaufbeleg oder sonstiger Eigentumsnachweis für das Rad erforderlich ist. Schließlich erfolge eine Coerung nur, bei welcher der Eigentümer klar nachweisbar ist. Einen Tipp gibt die Polizei zudem für minderjährige Schüler: Sie sollten ihre Eltern mitbringen oder eine Einverständniserklärung vorlegen.

Prävention ein guter Schutz gegen Fahrradklau

Die Polizei rät zudem: Ein gutes Schloss ist der beste Schutz vor Fahrraddiebstahl. Sollte es dann doch entwendet worden sein, ist die Chance bei codierten Fahrrädern deutlich größer, dass sie wiedergefunden werden. Vorbeugen sei darum ein guter Schutz. Für weitere Fragen steht zudem die Abteilung Prävention der Polizei Oberhavel den Bürgern unter der 03301/8511080 zur Verfügung. Polizeisprecherin Ariane Feierbach weist zudem darauf hin, dass Bürger und Bürgerinnen, die den o.g. Termin nicht wahrnehmen können, mit dem Präventionsteam der Polizei auch individuelle Termine vereinbaren können. „Sprechen Sie mit unseren Kollegen. Die Möglichkeit, eine Codieraktion vor Ort durchzuführen, bestehen beispielsweise auch bei Schulveranstaltungen oder Vereinsfesten“, teilt sie mit.

Von MAZonline