Ein Autofahrer wollte am Donnerstagabend nur kurz telefonieren: Daher fuhr er in Stahnsdorf an den Straßenrand: Nur einen Moment später wurde er von einem angetrunkenen Fußgänger attackiert. Dem 21-Jährigen passte es nicht, dass der Mann ohne zu blinken an die Seite gefahren war. Selbst als der Fahrer schon am Boden lag, trat der junge Mann weiter auf ihn ein.