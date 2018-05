Birkenwerder

Auf der Bundesautobahn 10 zwischen der Anschlussstelle Birkenwerder und dem Autobahnkreuz Oranienburg in Fahrtrichtung Hamburg ereignete sich Freitagvormittag gegen 9.35 Uhr ein Verkehrsunfall. Im Bereich einer Baustelle an der Ausfahrt zur Bundesstraße 96 stieß dort ein 77-jähriger Mercedes-Fahrer mit seinem Außenspiegel mit dem Kopf eines 39 Jahre alten Bauarbeiters zusammen. Der Arbeiter wurde daraufhin in das Virchow-Klinikum nach Berlin gebracht.

Von MAZonline