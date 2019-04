Oranienburg

Große Aufregung Mittwochabend in der Bernauer Straße in Sachsenhausen: Zwei Jugendgruppen waren dort im Umfeld der Jugendherberge an der B273 in Richtung Schmachtenhagen miteinander in Streit geraten, dabei kam es auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war offenbar eine Gruppe einheimischer Jugendlicher gegen 18.50 Uhr an der Jugendherberge erschienen und beschimpfte eine dort gastierende Jugendgruppe aus Niedersachsen. Beim Verlassen des Geländes stießen die Oranienburger Jugendlichen dann auf eine kleinere Gruppe Jugendlicher, die zu den Gästen gehörten und auf dem Weg in die Jugendherberge waren. Zwischen beiden Gruppen kam es zu einem erneuten Konflikt, der schließlich in einem Handgemenge und einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Drei Gästeschüler wurden dabei leicht verletzt, die einheimischen Jugendlichen verließen anschließend das Gelände.

Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

Die zwischenzeitlich verständigte Polizei eilte zum Ort des Geschehens und konnte in der näheren Umgebung drei tatverdächtige Personen feststellen und festnehmen.

Eine von der Polizei gegründete Ermittlungsgruppe soll nun die Hintergründe und den Hergang der Auseinandersetzung aufklären. Die Ermittlungen werden wegen Verdacht des Landfriedensbruches sowie wegen gefährlicher Körperverletzung inzwischen federführend von der Staatsanwaltschaft geführt. Bereits am Donnerstag fand eine Vielzahl von Vernehmungen, sowohl der Tatverdächtigen und mutmaßlichen Täter als auch der an dem Vorfall beteiligten Jugendlichen und Zeugen statt.

Tatbeteiligte zwischen 14 und 18 Jahre alt

Die in die Auseinandersetzungen involvierten Jugendlichen sind zwischen 14 und 18 Jahren alt. Die drei festgenommenen Tatverdächtigen wurden im Laufe des Donnerstags vorerst aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zu dem äußerst komplexen Sachverhalt dauern weiter an.

Von MAZonline