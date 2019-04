Mühlenbeck

Im Baustellenbereich der A10 zwischen den Anschlussstellen Mühlenbeck und Birkenwerder bildete sich am Mittwochvormittag (17. April) ein Stau. Ein 39-jähriger aus dem Havelland stammender Fahrer einer Sattelzugmaschine bemerkte offenbar am Stauende die vor ihm haltenden Fahrzeuge zu spät. Er versuchte noch, seinen Sattelzug nach rechts zu lenken, um so eine Kollision zu vermeiden. Dabei kollidierte sein Gespann jedoch mit einem DAF-Sattelzug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr für etwa 20 Meter die Böschung und kippte anschließend um. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die Bergung des Sattelzugs wurde veranlasst und sollte noch am Mittwoch vonstatten gehen. Der DAF-Sattelzug blieb trotz der Kollision weiter fahrbereit. Insgesamt entstand durch den Unfall nach ersten polizeilichen Schätzungen rund 18.000 Euro Sachschaden.

Schaulustige verursachen weiteren Rückstau

Wie die Polizei weiter mitteilte, ergab sich durch Schaulustige ein erneuter Rückstau bis fast zur Anschlussstelle Mühlenbeck. An dessen Ende fuhr dann ein 84-jähriger Oberhaveler mit einem Pkw Toyota auf einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Pkw Opel auf. Zwei Insassen in diesem Fahrzeug – ein vierjähriges Kind und eine 30-jährige Frau – wurden durch den Zusammenstoß verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, der bei dieser Kollision entstandene Sachschaden wurde auf rund 4000 Euro geschätzt.

Von MAZonline