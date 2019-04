Hennigsdorf

Polizeibeamte wurden am Donnerstag gegen 17 Uhr in das Parkhaus eines Einkaufszentrums am Postplatz in Hennigsdorf gerufen. Grund war eine Ruhestörung.

Schmierfinken konnten ermittelt werden

Während die Polizisten Kontakt mit den Mitarbeitern des Wachschutzes aufnahmen, beschmierten vorerst Unbekannte den geparkten Streifenwagen mit einem schwarzen Filzstift. Die gesamte rechte Fahrzeugseite und die Frontscheibe wurden mit beleidigenden Sprüchen beschmiert. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte ein 30-jähriger Deutscher bekannt gemacht werden. Dem 30-Jährigen und seinen Begleitern, die vor Ort noch festgestellt werden konnten, wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline