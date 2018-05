Velten

Gescheiterter Einbruch in Velten: Der Inhaber einer Firma im Heidering hielt sich am Sonntag gegen 0.15 Uhr in einem Bürocontainer auf, als er typische Einbruchsgeräusche an der Eingangstür vernahm. Er machte sich von innen akustisch bemerkbar und verständigte parallel die Polizei. Auf seinem Grundstück sah er zwei flüchtende Personen, welche zu einem Pkw rannten. Bei der Anfahrt stellten die Polizeibeamten in der Kanalstraße/Heidering einen entgegenkommenden, unbeleuchteten Pkw Renault Twingo mit den zwei Tätern (26 und 39 Jahre) fest. Im Fahrzeug wurden typische Einbruchswerkzeuge sowie eine kleine Metalldose mit Betäubungsmitteln gefunden. Die Täter hatten den Zaun des Firmengeländes gewaltsam geöffnet und anschließend die Tür zum Bürocontainer aufgehebelt. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Ein Drogentest bei dem 26-jährigen Fahrzeugführer verlief positiv. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Männer erhielten Anzeigen wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des Führens eines Fahrzeuges unter Einfluss berauschender Mittel.

Von MAZonline