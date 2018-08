Hohen Neuendorf

Nicht mit uns – das war die Nachricht, die drei ältere Frauen aus Hohen Neuendorf vermeintlichen Betrügern am Donnerstagabend nach 22 Uhr zukommen ließen. Alle drei – zwei 78-Jährige und eine 85-Jährige – erhielten am Mittwochabend Anrufe von einer Frau. Sie gab an, eine Polizeibeamte zu sein. Im Display des Telefons war die Nummer „049 300 110“ zusehen. Die sollte suggerieren, dass der Anruf echt ist. Die „Beamte“ trug vor, dass sie eine Liste mit alleinstehenden Frauen aus Hohen Neuendorf habe ... Viel weiter ist die Anruferin bei den Seniorinnen nicht gekommen, da sie den Braten gerochen hatten und sich nicht auf ein längeres Gespräch einlassen wollten. „Sie haben völlig richtig gehandelt“, sagt Ariane Feierbach von der Pressestelle der Polizeidirektion Nord. Denn in der Regel seien die Anrufer bei solchen Telefonaten auf Betrug aus. Es wurde Anzeige wegen Amtsanmaßung gestellt.

Von MAZonline