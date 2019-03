Birkenwerder

Ein Taxifahrer aus Berlin wurde am Sonntagnachmittag in Birkenwerder Opfer einer Straftat. Der Mann hatte gegen 14.40 Uhr in der Landsberger Allee in Berlin zwei Männer an Bord genommen, die vorgaben, zu einem Freund nach Birkenwerder gebracht werden zu wollen, der auch die Taxifahrt bezahlen würde.

Portemonnaie des Fahrers entwendet

In Birkenwerder angekommen stiegen die beiden unter einem Vorwand aus und öffneten die Fahrertür des Taxis, aus der sie daraufhin das Portemonnaie des Fahrers entwendeten und anschließend die Flucht ergriffen.

Polizei sucht nach sachdienlichen Hinweisen

Insgesamt entstand durch den Vorfall ein Sachschaden von über 200 Euro. Die beiden Personen, die sich während der Fahrt vermutlich in russischer Sprache unterhielten, werden wie folgt beschrieben: Ein 1.75 Meter großer und etwa 25 bis 30 Jahre alter Mann mit Dreitagebart, bekleidet mit einer Kapuzenjacke und Jeans sowie ein 1.80 Meter großer Mann mit Narben im Gesicht, bekleidet mit einem beigefarbenen Pullover, einer Kapuzenjacke und Jeanshose. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizeiinspektion in Oranienburg unter der 03301/8510 zu wenden.

Von MAZonline