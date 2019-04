Dannenwalde

Böse Überraschung für den Besitzer einer Harley Davidson am Sonntagnachmittag: Bislang unbekannte Täter entwendeten sein Motorrad. Der aus Berlin stammende 39-Jährige erstattete gegen 16.40 Uhr Anzeige bei der Polizei, nachdem er sein Motorrad nicht mehr an der Stelle vorfand, an der es es am Vortag hatte abstellen müssen.

Harley trotz Sicherung gestohlen

Der Motorradfahrer war am Sonnabend gegen 12 Uhr mit seiner Maschine vom Typ Chopper DT auf der B96 zwischen dem Granseer Ortsteil Dannenwalde und Seilershof unterwegs gewesen, als technische Probleme an seiner Harley ihn zum Anhalten zwangen. Der 39-Jährige stellte sein Krad daraufhin an der B96 ab und sicherte es mit einer massiven Kette.

Motorrad zur Fahndung ausgeschrieben

Als er sein Krad am Sonntag dann abholen wollte, war die Maschine verschwunden. Die Polizei leitete umgehend nach seiner Anzeigenaufnahme die Fahndung nach der rotfarbenen Harley Davidson mit dem amtlichen Kennzeichen B-DB 79 ein. Durch den Diebstahl entstand ein Sachschaden von rund 20000 Euro, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline