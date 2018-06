Zehdenick

Zwei Männer im Alter von 34 und 44 Jahren haben sich am Freitag in einer Wohnung in Zehdenick in die Haare bekommen. Dabei schlug der Ältere den Jüngeren mehrfach gegen den Kopf. Daraufhin griff der Jüngere eine ungeladene und nicht schussfähige Waffe und richtete sie auf den Angreifer. Dann legte er die Waffe wieder weg und brachte ein Tierabwehrspray zum Einsatz.

Leichte Verletzungen im Gesicht

Beide Männer wurden jeweils leicht im Gesicht verletzt. Polizeibeamte stellten die Gasdruckwaffe und das Spray sicher. Es wurden Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zudem wurden beide Männer zur Ruhe ermahnt.

