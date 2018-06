Oranienburg

Aufregung am Mittwochabend im Schlosshafen in Oranienburg. Dort drohte gegen 18.15 Uhr ein Sportboot voll Wasser zu laufen und zu sinken. Gemeldet wurde der Vorfall von dem 71-jährigen Bootsführer, der aus Kelkheim im Taunus (Hessen) stammen soll. Sechs Kameraden der Feuerwehr waren im Einsatz, um das eingedrungene Wasser aus dem Boot zu pumpen. Eindringen konnte es ersten Angaben zufolge, weil sich durch den Einfluss von Rost am Ansaugrohr der Toilette ein Leck gebildet hatte. Dieses, so hieß es, sei zunächst notdürftig gestopft worden.

Weitere Polizeimeldungen >>>

Von MAZonline