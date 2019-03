Hennigsdorf

Der Fall einer verstorbenen 16-Jährigen in Hennigsdorf Mitte Dezember hatte über die Grenzen Oberhavels hinaus für Aufmerksamkeit gesorgt. Am 20. Dezember war die Jugendliche in einer Wohnung vom Mieter leblos aufgefunden worden. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der jungen Frau feststellen. Früh bereits schloss die Kriminalpolizei eine Gewalteinwirkung als Todesursache aus. Unter anderem toxikologische Untersuchungen sollten genauere Erkenntnisse über die mögliche Todesursache bringen, hieß es noch vor Weihnachten 2018. Nach drei Monaten liegen nun die Ergebnisse dieser Untersuchungen vor. Demnach verstarb die 16-Jährige aufgrund ihres Drogenkonsums. Das teilte Frank Storch, Leiter der Polizeidirektion Nord, am Dienstag (26. März 2019) mit. Die Jugendliche hatte zudem offenbar bereits über mehrere Jahre Heroin konsumiert.

Jüngstes Todesopfer in Oberhavel im Jahr 2018

Sie ist im Jahr 2018 die jüngste Drogentote im Landkreis Oberhavel. Insgesamt verzeichnete die Polizeidirektion Nord im gesamten Einzugsgebiet – dieses umfasst die Landkreise Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und Prignitz – im vergangenen Jahr sieben Drogentote, die sich neben der Jugendlichen aus Hennigsdorf „im Alter zwischen 20 und 40 Jahren befanden“, so Frank Storch. Damit stieg die Zahl der Todesfälle in Folge von Drogenkonsum erheblich: Im Jahr 2017 hatte es im Bereich der Polizeidirektion Nord noch zwei Drogentote gegeben. Auch die Zahl der Rauschgiftkriminalität – also aller in Zusammenhang mit Rauschgift stehenden Delikte – stieg im Jahr 2018 erheblich an: Von 873 im Jahr 2017 auf 1029 (+ 156) im Jahr 2018. Erfreulich aus Sicht der Polizei ist die Aufklärungsquote: Sie betrug 94,8 Prozent.

Von Nadine Bieneck