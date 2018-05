Fürstenberg/Havel

Schrecklicher Fund am Freitagvormittag in der Oberen Havelwasserstraße bei Fürstenberg/Havel: Zeugen wurden um 9.30 Uhr auf eine im Wasser treibende, männliche Leiche aufmerksam, die sie schließlich auch bargen. Der Fundort befand sich in der Siggelhavel, außerhalb Fürstenberg/Havels, unmittelbar in der Nähe einer Eisenbahnbrücke.

Nach ersten Ermittlungen der verständigten Polizei handelt es sich bei der Todesursache um einen Badeunfall ohne ein Einwirken Dritter. Eine Vermisstenmeldung zu der Person liege bei der Polizei nicht vor, so eine Polizeisprecherin. Es gebe jedoch Anhaltspunkte, um wen es sich bei der männlichen Person handelt. Gegenwärtig laufe die Kontaktaufnahme mit Familienangehörigen des Mannes, um diese über den tödlichen Badeunfall in Kenntnis zu setzen.

Von MAZonline