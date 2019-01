Spandau

Vier bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in einen Elektronikfachmarkt in den Spandau Arcaden eingebrochen. Bei ihrer Flucht haben die Einbrecher einen Wachmann attackiert, der die Täter daran hindern wollte, den Tatort zu verlassen.

Mobiltelefone entwendet

Nach derzeitigen Erkenntnissen waren die vier maskierten Täter gegen 0.30 Uhr in das Geschäft in den Einkaufspassagen in der Klosterstraße eingebrochen. Vor Ort hatten sie offenbar mehrere Glasvitrinen zerschlagen und Mobiltelefone entwendet. Mit ihrer Beute waren sie anschließend geflüchtet.

Wachmann greift ein und wird verletzt

Im Erdgeschoss des Einkaufszentrums hat sie ein 27-jähriger Wachmann bemerkt. Nach eigenen Angaben gelang es dem 27-Jährigen einen Täter zu fassen. Bei dem Versuch ihn festzuhalten und anschließend auf das Eintreffen der Polizei zu warten, wurde der Wachmann von den drei Mittätern des Festgehaltenen attackiert. Sie schlugen auf ihn ein, dafür sollen sie auch Gegenstände benutzt haben. Außerdem sollen die Einbrecher den 27-Jährigen mit einem Reizgas besprüht haben. Bei der Auseinandersetzung verloren die Täter einen Teil ihrer Beute. Ihnen gelang jedoch die Flucht und sie sollen mit einem Fahrzeug davongefahren sein.

Ermittlungen dauern an

Der 27-jährige Wachmann erlitt Verletzungen an der Schulter sowie am Arm und klagte über Schmerzen am Hinterkopf. Eine ärztliche Behandlung lehnte er jedoch zunächst ab und gab an, sich bei Bedarf selbstständig zu einem Arzt zu begeben.

Die eintreffenden Beamten sicherten Videoaufzeichnungen der Überwachungskameras. Die Ermittlungen dauern an.

Von MAZ