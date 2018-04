Verkehrsunfall - Unaufmerksam, aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall an der A111-Anschlussstelle bei Hennigsdorf kam es am Mittwochvormittag gegen 9.45 Uhr. Ein 38-jähriger Fahrer eines Pkw Dacia Duster hatte die Bundesautobahn bei Hennigsdorf verlassen und wolle am Ende der Tangente in Fahrtrichtung Hennigsdorf abbiegen. Um einem anderem Fahrzeug die Vorfahrt zu gewähren, hielt er seinen Wagen an. Ein hinter ihm folgender 73-jähriger BMW-Fahrer bemerkte dies nicht und fuhr in Folge auf den Dacia auf.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten sprachen gegen den Unfallverursacher ein Verwarngeld in Höhe von 35 Euro aus.

Von MAZonline