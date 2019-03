Beetz

Eine von einem Forstbetrieb genutzte mobile Tankstelle wurde in der Zeit vom 11. bis 12. März in einem Waldstück nahe Beetz entwendet. Der Firmeninhaber meldete sich am Dienstag bei der Polizei.

Es entstand etwa 5000 Euro Sachschaden.

Von MAZonline