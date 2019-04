Hennigsdorf

Stadtbrandmeister Frank Dobratz ist verärgert und das aus einem verständlichen Grund: Nicht zum ersten Mal ist ein Außenlager der Freiwilligen Feuerwehr Hennigsdorf im Waidmannsweg eingebrochen worden. Die Feuerwehr bewahrt dort Gegenstände und Utensilien auf, die etwa bei Großeinsätzen benötigt werden – zum Beispiel Ölbinderschaum.

Fensterscheibe einer Toilette eingeworfen

Unbekannte sind im Zeitraum vom 8. bis 11. April auf das Gelände des Außenlagers vorgedrungen. „Sie sind über den Zaun geklettert, haben die Fensterscheibe der Toilette eingeworfen und sind dann in das Gebäude, in dem sich einst die Wasseraufbereitung der Schwimmhalle befand, eingedrungen“, so Hennigsdorfs Feuerwehrchef. In dem Gebäude haben die Eindringlinge nach Polizeiangaben mehrere Türen aus Holz beziehungsweise Metall sowie Fenster beschädigt. Darüber hinaus verstopften die Täter den Abfluss eines Waschbeckens und drehten das Wasser auf. Dadurch entstand ein zusätzlicher Schaden infolge von Nässe.

50 Meter Stromkabel mitgenommen

Wie Frank Dobratz sagte, hätten die Täter eine Trommel mit 50 Meter Stromkabel mitgenommen, nachdem sie zuvor die Strecker abgeschnitten hatten. Festgestellt wurde der Einbruch, als Kameraden im Zuge der Ausbildung am Donnerstagabend das Lager im Waidmannsweg aufgesucht hatten.

Kriminaltechniker sichert Spuren

Es wurde eine Strafanzeige wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall aufgenommen. Ein Kriminaltechniker untersuchte den Tatort nach Spuren und soll laut Polizei dabei auch fündig geworden sein. Der entstandene Sachschaden wurde zunächst mit rund 1000 Euro beziffert. Die Ermittlungen dauern an.

Schon der dritte Einbruch in das Außenlager

Es soll dies jetzt bereits das dritte gewesen sein, dass in das Außenlager der Hennigsdorfer Feuerwehr eingedrungen wurde. „Was“, so fragt sich nicht nur der Stadtbrandmeister, „sind das nur für Menschen, die bei der Feuerwehr einbrechen, klauen und zu allem Überfluss auch noch randalieren?“

Von Bert Wittke