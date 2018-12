Zehdenick

Ein Pkw Mercedes Viano wurde am Freitag (28. Dezember) gegen 19.50 Uhr in der Döllner Chaussee im Zehdenicker Ortsteil Kurtschlag in Brand gesetzt. Das Fahrzeug war am Straßenrand geparkt, eine Anwohnerin nahm den Brand wahr und informierte daraufhin den Halter des Wagens.

Rund 500 Euro Schadenshöhe

Der Fahrzeugbesitzer konnte den Brand anschließend rechtzeitig selbstständig löschen. Die durch das Feuer entstandene Schadenshöhe wurde nach ersten Schätzungen auf rund 500 Euro beziffert.

Kriminaltechniker kamen vor Ort zur Spurensicherung zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline