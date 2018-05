Velten

Ein noch unbekannter Mann bedrohte offenbar am Dienstag (8. Mai) in Velten auf zwei verschiedenen Parkplätzen zwei Autofahrerinnen mit einer Waffe. Die Polizei sucht nun nach dem Täter und hofft auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Zunächst befuhr eine 57-jährige Frau mit ihrem Pkw gegen 20.10 Uhr einen Parkplatz in der Veltener Rosa-Luxemburg-Straße, als der Mann plötzlich an ihrer Fahrertür auftauchte und ihr zu verstehen gab, dass sie die Scheibe herunterlassen sollte. Daraufhin hielt der Unbekannte einen pistolenähnlichen Gegenstand in den Wagen, stellte jedoch keine Forderung. Die Frau konnte die Scheibe wieder schließen, woraufhin der unbekannte Mann wegrannte.

Etwa 15 Minuten später meldete sich dann eine 55-jährige Frau bei der Polizei, weil sie von einem Unbekannten auf einem benachbarten Parkplatz ebenfalls mit einer Waffe bedroht worden war. Der Mann hatte versucht, die Fahrertür zu öffnen und hielt dabei einen pistolenähnlichen Gegenstand in der Hand. Die Frau öffnete die Tür und konnte den Mann dadurch wegschieben. Daraufhin flüchtete der Unbekannte und konnte von den eintreffenden Polizeibeamten vor Ort auch nicht mehr festgestellt werden.

Die Polizei sucht nun nach dem Täter. Er ist etwa 20 Jahre alt und sprach bei beiden Vorfällen mit ausländischem Akzent. Er hat schwarzes Haar und war mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Zeugen, die Angaben zu den Taten oder dem unbekannten Mann machen können, werden gebeten, sich mit ihren Hinweisen bei der Polizeiinspektion Oberhavel unter der 03301/8510 zu melden.

