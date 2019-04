Kremmen

Mit einem Karton voll Zigaretten im Wert von etwa 1000 Euro rannte am Montagnachmittag gegen 17 Uhr ein bislang unbekannter Mann aus einem Discounter-Markt in der Ruppiner Chaussee in Kremmen.

Der Mann hatte zunächst bei einer Mitarbeiterin nach einem Karton gefragt. Als diese wieder von ihm wegging, verschaffte sich der Unbekannte offenbar Zugang zum Lager und entwendete den vollen Karton. Der Mann soll dann in ein dunkles Auto auf dem Parkplatz gestiegen und weggefahren sein. Weder der Wagen noch der unbekannte Mann konnten in der näheren Umgebung entdeckt werden.

Der Unbekannte soll etwa 30 bis 40 Jahre alt sein. Er war etwa 1,80 Meter groß, und seine Figur wurde als stabil beschrieben. Er hatte dunkle Augen, dunkles kurzes Haar und einen Drei-Tage-Bart. Der Mann sprach deutsch. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer Jeanshose und einem dunkelblauen Shirt mit weißer Aufschrift bekleidet.

Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Oberhavel, Telefon: 03301/8510.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline