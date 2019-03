Vehlefanz

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Dienstagmorgen in der Auffahrt auf die A10, an der Anschlussstelle Oberkrämer in Fahrtrichtung Hamburg, zur seitlichen Berührung zweier Fahrzeuge.

Der 45-jährige Fahrer eines Kleintransporters wollte auf die A10 und befand sich auf dem Beschleunigungsstreifen. Ein 48-jähriger Fahrer eines Sattelkraftfahrzeuges befand sich bereits neben dem Kleintransporter auf der Durchgangsfahrbahn. Hier kam es zur seitlichen Berührung.

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Der Schaden wird mit 1500 Euro beziffert.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline