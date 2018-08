Vehlefanz

Unfall an der Anschlussstelle Oberkrämer am nördlichen Berliner Ring: Am Montagmittag stand eine 58-Jährige ihrem Citroen im Einfädelstreifen, um auf die Autofahrt zu fahren. Im Baustellenbereich war dies zunächst nicht möglich, am Stop-Schild musste sie warten.

Einer auf dem rechten Fahrstreifen fahrender weißer Sattelzug kam auf Höhe der Anschlussstelle zu weit nach rechts und touchierte hierbei das Fahrzeug der Frau. Der Sattelzug fuhr danach weiter. Es entstand am Citroen ein Schaden von 5000 Euro, welcher aber fahrtüchtig blieb.

Von MAZonline