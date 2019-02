Schwer verletzt schleppte sich ein junge Mann am Sonntagabend in ein Potsdamer Krankenhaus. Zuvor war er am Magnus-Zeller-Platz mit seinem Hund Gassi gegangen. Da sprach ein Mann ihn an. Der 30-Jährige kann sich nicht daran erinnern, was danach geschah. Erst das Bellen seines Hundes brachte ihn wieder zu sich.