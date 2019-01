Bötzow

Ein Vorfahrtsunfall ereignete sich am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr an der Einmündung Veltener Straße/ Friedrichstraße in Bötzow.

Wie die Polizei berichtet, nahm ein VW Caddy aus bisher ungeklärter Ursache einem Opel Corsa die Vorfahrt, wobei an beiden Fahrzeugen, welche fahrbereit blieben, ein Schaden von etwa 6000 Euro entstand.

Von MAZonline