Hennigsdorf

Eine 17-Jährige übersah am Montag (28. Mai) gegen 11.30 Uhr offenbar in Hennigsdorf beim Überqueren der Neuendorfstraße in Richtung Bötzowstraße eine 68-jährige von rechts kommende Radfahrerin, die sich auf dem Radweg in Richtung Nieder Neuendorf befand.

Es kam zu einer Kollision und die 68-Jährige musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrrad wurde zum Eigentumsschutz sichergestellt und ihre Angehörigen verständigt. Zur Höhe des bei dem Verkehrsunfall entstandenen Sachschadens liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Von MAZonline