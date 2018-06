Nach dem Tod eines 23-Jährigen, der am Sonntagabend mit seinem Auto auf einem Bahnübergang in Neulüdersdorf von einem Güterzug erfasst wurde, haben intensive Ermittlungen zum Unfallhergang begonnen. Martin Mandel, Sachverständiger für Unfallanalytik, hat am Montagvormittag am Unfallort Spuren dokumentiert.