Werder

Ein VW Caddy ist am Silvesternachmittag in Werder mit voller Wucht gegen eine Verkehrsinsel geprallt. Gegen 17 Uhr wurden die Kräfte der Feuerwehr Werder ersten Informationen zufolge zu dem Einsatz im Wohngebiet an den Havelauen gerufen. Durch den heftigen Aufprall an der Beton-Insel wurde die Front des Fahrzeugs eingedrückt. Auslaufende Betriebsstoffe mussten aufgenommen werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde auch eine Person bei diesem Unfall leicht verletzt und musste in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Auch am Silvesterabend sind in den zahlreichen freiwilligen Feuerwehren im Land Feuerwehrleute ehrenamtlich im Dienst.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline