Kummersdorf-A

Am Sonntag in der Zeit von 21 bis 23 Uhr wurde in Kummersdorf-Alexanderdorf ein VW Multivan entwendet. Das violettfarbene Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen TF-DJ 1111 war am Fahrbahnrand der Parkstraße abgestellt und dort entwendet worden. Es wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen zum dem Fahrzeug eingeleitet und durchgeführt. Polizeibeamte suchten vor Ort Spuren und nahmen eine Anzeige auf. Der Sachschaden wird mit ungefähr 20.000 Euro angegeben.

Von MAZ