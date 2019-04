Velten

Rund 1500 Quadratmeter Wiese und Ödland gerieten am Mittwochnachmittag (17. April) aus noch unbekannter Ursache in Velten in der Kremmener Straße, Ecke Parkweg, auf dem ehemaligen Gelände des Johannesstiftes, in Brand.

Die Feuerwehr Velten wurde gegen 16.15 Uhr alarmiert, neun Kameraden kamen vor Ort zum Einsatz. Aufgrund deren schnellen Eingreifens konnte das Übergreifen des Feuers auf anliegende Häuser verhindert werden.

Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr Velten zu einem Ödlandbrand am ehemaligen Johannesstift gerufen. Quelle: Feuerwehr Velten

Die Ursache des Brandes ist bislang noch unklar, die Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden ist nach ersten Erkenntnissen ebenfalls noch nicht bekannt.

Von MAZonline