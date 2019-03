Velten

Zwei verletzte Beifahrer waren das Resultat eines Verkehrsunfalls in Velten am Sonntagabend gegen 21.35 Uhr. Der 23-jährige Fahrer eines Pkw Mazda war mit seinem Wagen in den Kreisverkehr in der Lindenstraße gefahren und dort mit einem Baum kollidiert.

Unfallfahrer blieb unverletzt

Dabei wurden seine beiden Mitinsassen – ein ebenfalls 23-jähriger und ein 43-jähriger Mann – verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallfahrer blieb unverletzt. Insgesamt entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden von 2500 Euro.

Von MAZonline