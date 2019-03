Velten

Hohen Sachschaden richteten bislang unbekannte Täter offenbar in der Nacht zu Montag mit dem Einbruch in gleich mehrere hochwertige Fahrzeuge an. Bekannt und bei der Polizei angezeigt wurden die Schäden am Montagmorgen.

Zwei BMW in der Ahornstraße aufgebrochen

Gegen 6 Uhr fiel dem ersten Besitzer eines Pkw BMW auf, dass in seinen in der Ahornstraße abgestellten Wagen eingebrochen worden war. Die unbekannten Täter hatten eine Scheibe des Wagens eingeschlagen und anschließend aus dem Fahrzeuginneren den digitalen Tacho sowie eine Schaltereinheit ausgebaut und entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 5000 Euro. Ebenfalls in der Ahornallee wurde in einen weiteren Pkw BMW eingebrochen, um anschließend aus dem Fahrzeug dessen Armaturenträger sowie das Lenkrad zu stehlen. Der entstandene Sachschaden wurde hier auf rund 6000 Euro geschätzt.

Auch ein Pkw in der Karlstraße betroffen

In einen weiteren BMW wurde ebenfalls in der Nacht zu Montag in der Veltener Karlstraße eingebrochen. Entwendet wurde hier aus dem Wagen ein Multifunktionsbedienelement und das Navigationsgerät. Der Sachschaden beträgt in diesem Fall rund 3000 Euro.

Kriminaltechniker der Polizei waren vor Ort im Einsatz, um Spuren zu sichern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline