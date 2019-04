Velten

Randalierer trieben offenbar ihr Unwesen am Mittwochabend in der Ernst-Thälmann-Straße in Velten. Die bislang unbekannten Personen zerstörten gegen 22.15 Uhr dort zwei Hausnummer-Beleuchtungen mutwillig. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Wie die Polizei weiter mitteilt, sollen bereits am Vorabend am gleichen Ort Blumenkübel beschädigt worden sein. Der Anrufer teilte den Beamten mit, Mittwochabend zwar keine Personen mehr am Ort gesehen, jedoch Geräusche vernommen zu haben, die sich anhörten, als zöge jemand eine Eisenstange auf dem Asphalt hinter sich her.

Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf und ermittelt nun.

Von MAZonline