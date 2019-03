Liebenthal

Am Sonntag um 10.55 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Brand eines hölzernen Wetterschutzhäuschens in der Alten Liebenwalder Straße in Liebenthal. Das Übergreifen auf angrenzende Spielgeräte konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Von MAZonline