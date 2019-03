Flaschen flogen in Potsdam auf Autos und auf die Straße. In der Nacht auf Samstag fasste die Polizei drei Verdächtige. Doch eine Gruppe von etwa 40 Menschen solidarisierte sich mit den Verdächtigen und griff die Beamten an. Drei von ihnen mussten sich später einem Arzt vorstellen. Zwei mutmaßliche Täter aus Berlin wurden später gefasst.