Roggosen

Am Dienstagabend gegen 21 Uhr stoppte die Polizei ein flüchtiges Auto mit Anhänger bei Roggosen. Das teilte die Polizeidirektion Süd mit. Nahe der Autobahn 15 in Cottbus gerieten zwei polnische Männer in eine Kontrolle. Allerdings beschleunigte der Fahrer wieder und flüchtete über die Autobahn. Erst an der Abfahrt Roggosen, circa zwölf Kilometer weiter, konnte die Polizei die Fahrt beenden.

Beide Täter waren der Polizei bereits vorher bekannt. Zudem besaß der 30-jährige Fahrer keinen Führerschein. Beide Osteuropäer standen während der Verfolgungsjagd unter Drogen und transportierten ein gestohlenes Fahrrad und mehrere Einbruchswerkzeuge auf ihrem Anhänger. Einer der beiden Männer sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt, der andere wurde entlassen.

Von RND/nis