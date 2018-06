Velten

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten, sechsjährigen Kind kam es am Sonnabendabend, den 16. Juni 2018, in Velten. Gegen 19 Uhr lief der Junge beim Spielen, ohne dabei auf den fließenden Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn der Viktoriastraße. Ein PKW Kia erfasste den Sechsjährigen daraufhin und verletzte ihn an Schulter und Hüfte schwer, sodass er durch einen Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung ins Oranienburger Krankenhaus gebracht werden musste.

Die zu Hilfe gerufene Polizei leitete gegen den 21-jährigen Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ein. Am PKW Kia entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline