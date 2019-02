Hennigsdorf

Auch am Tag nach dem Großeinsatz der Polizei in der Hennigsdorfer Fontanestraße hat sich der Verdacht einer vermeintlichen Entführung eines unbekannten Mädchens in einem Auto nicht erhärtet. Dies erklärte Polizeisprecher Stefan Rannefeld am Donnerstagvormittag auf MAZ-Nachfrage.

Keine Erkenntnisse über fehlendes Kind

„Die Aussagen konnten bislang nicht bekräftigt werden“, erklärte der Polizeisprecher. „Weitere Zeugen des Vorfalls konnten nicht gefunden werden und haben sich nicht bei der Polizei gemeldet. Unsere Kollegen haben alle vorliegenden Informationen überprüft, alle Einrichtungen der Stadt abgesucht. Es gibt bislang keinerlei Erkenntnisse darüber, dass irgendwo ein Kind fehlt“, so Stefan Rannefeld.

Es wird weiterhin allen Hinweisen nachgegangen

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. „Wir gehen auch weiterhin allen Hinweisen nach, die zu diesem Sachverhalt bei uns eingehen“, so der Polizeipressesprecher.

Großeinsatz der Polizei am Mittwoch in Hennigsdorf

Kinder hatten am Mittwochmorgen (20. Februar) auf ihrem Weg zur Schule in der Hennigsdorfer Fontanestraße beobachtet, wie eine bislang unbekannte Schülerin in ein fremdes Fahrzeug gezogen worden sein soll. Die Schulleitung hatte daraufhin um 8.20 Uhr die Polizei informiert, die anschließend einen Großeinsatz auslöste.

