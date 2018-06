Hohen Neuendorf

Wie die Polizeiinspektion Oberhavel mitteilt, verließ eine 72-jährige, an Demenz erkrankte Frau, Sonnabendnachmittag (9. Juni) ihr Seniorenheim in der Schönfließer Straße in Hohen Neuendorf in unbekannte Richtung. Die alarmierte Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach der Frau. Unter anderem wurden bei der Suche spezialisierte Mantrailer-Hunde eingesetzt. Diese konnten die Spur der Seniorin auch bis zum Bahnhof Hohen Neuendorf verfolgen. Gefunden werden konnte die Frau jedoch zunächst nicht.

Beamte der Poizei aus Berlin wurden schließlich Sonntagfrüh in eine Lokalität in Berlin gerufen, wo die vermisste Frau angetroffen wurde. Die Polizisten brachten die 72-Jährige schließlich wohlbehalten in ihr Seniorenheim zurück.

Von MAZonline