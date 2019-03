Hennigsdorf

Aufatmen im Fall des vermissten Seniors aus Hennigsdorf: Der 78 Jahre alte Mann konnte im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen am Montag aufgefunden werden.

Gesuchter befand sich im Krankenhaus

So wurde der Polizei bekannt, dass der Mann aus medizinischen Gründen am 1. März in ein Krankenhaus eingeliefert worden war. Die Beamten setzten die Angehörigen über den Sachverhalt in Kenntnis, die Fahndung nach dem 78-Jährigen wurde anschließend polizeilicherseits gelöscht.

Von MAZonline