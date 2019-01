Hohen Neuendorf

Bei einem Einsatz am Montagmorgen in einer Wohnung in Hohen Neuendorf stellte die Polizei einen Trommelrevolver fest, der zuvor zum Abfeuern von Pyrotechnek genutzt worden war. Die Waffe verfügt nicht über das erforderliche Prüfzeichen. Somit unterliegt diese scharfe Waffe einer Erlaubnispflicht, die der Beschuldigte nicht vorweisen konnte. Der Revolver war zusätzlich noch mit fünf Patronen geladen. Der Mann verstieß gegen das Waffengesetz, eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen.

