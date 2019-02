Hennigsdorf

Ein Unfall mit einem verletzten Vespa-Fahrer ereignete sich am Freitagmorgen gegen 8 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rigaer Straße in Hennigsdorf.

Beim Ausparken auf Parkplatz offenbar übersehen

Eine 29-jährige Pkw-Renault Fahrerin hatte offenbar beim Ausparken den in diesem Moment passierenden 29-jährigen Vespa-Fahrer übersehen, so dass es zu einer Kollision kam. Der Mann wurde dabei verletzt und musste ins nahe gelegene Hennigsdorfer Krankenhaus gebracht werden. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt, auch ein ebenfalls auf der Vespa sitzendes sechsjähriges Kind blieben bei dem Zusammenstoß nach ersten Informationen der Polizei unverletzt.

Die Vespa war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Quelle: Julian Stähle

Die Vespa war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand durch den Unfall ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Von MAZonline