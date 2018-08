Velten

Ein Vespafahrer geriet am Mittwochvormittag gleich an zwei Autos. Zunächst fuhr er gegen 10.15 Uhr auf einen Pkw Honda auf, der in der Lindenstraße fuhr und abbiegen wollte. Den Abbiegevorgang hatte der Kradfahrer offenbar zu spät bemerkt, sodass er auf den Honda auffuhr. Durch den Zusammenstoß geriet er in den Gegenverkehr und stieß dort gegen einen entgegenkommenden BMW. Der Vesperfahrer wurde dabei so verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Sachschaden: 4500 Euro.

Von MAZonline